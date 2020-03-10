Пожилая омичка отдала «энергологам», обещавшим ее вылечить, более 300 тысяч

10 Март 2020 2020-03-10T14:36:42+03:00

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На удочку очередных «целителей» попалась 70-летняя жительница Омска. Пожилая дама уже имела негативный опыт общения с такими экстрасенсами. Но даже это не уберегло ее от новой ошибки.

С ней связался «московский энерголог», который рассказал, что в прошлый раз ей попались шарлатаны, а он-то настоящий и точно вылечит все болезни пенсионерки. «Лечение» обошлось в копеечку, за 1,5 месяца пациентка перевела аферистам 328 тысяч рублей.

Но «энерголог» успокоил: все затраты ей компенсирует некий фонд милосердия, где лекарь и трудился. Время шло, а бабушке лучше не становилось. После того, как она, наконец, заподозрила неладное, ей стали угрожать. Лжецелитель сообщил: если пациентка не оплатить всю сумму - 350 тысяч рублей - ей не выдадут компенсацию, а лечение не поможет. в дело пришлось вмешаться полиции.

– Установлено, что номера, с которых звонили пенсионерке, относятся к московскому региону, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU