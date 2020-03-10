Омичка пожаловалась на подростков, которые напали на нее в подъезде

10 Март 2020 2020-03-10T13:02:54+03:00

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Жительница Амурского поселка пожаловалась на маргинальных подростков, которые напали на нее из-за сделанного им замечания. По словам женщины, все произошло в подъезде дома на улице Багратиона.

– Она сделала замечание пятерым подросткам (две девушки и три парня), которые каждый день сидят в подъезде, орут, пьют, испражняются на каждом этаже, таскают вещи из мусорок в подъезд и мешают спокойно жить, – рассказывает автор поста. – Мужчин запугивают, что дамы подадут заявление на изнасилование, если те попытаются их выгнать, а женщин и вовсе начали избивать. Женщина успела сделать снимок, перед их нападением. А затем получила сильные телесные повреждения, пинки ногами по лицу и животу.

Автор поста, размещенного в соцсетях, просит поделиться информацией о нападавших, если их кто-то узнал. Также сообщается, что женщина уже зафиксировала телесные повреждения в больнице и написала заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU