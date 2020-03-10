«Меня бьют и не кормят»: Жители Омской области рассказали о ребенке, который просит милостыню у магазина

10 Март 2020 2020-03-10T12:43:57+03:00

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Жителей Тары встревожила информация о маленьком мальчике, которого они регулярно видят просящим милостыню возле продуктового магазина.

– Куда смотрят органы опеки? – интересуется автор поста, размещенного в паблике «Подслушано в Таре». – Около магазина «Лада» каждый день ходит мальчик лет 8 и просит у встречных деньги. Говорит, что дома есть нечего, что родители пьют и его бьют. Дома есть еще маленькие дети, а он ходит как бы на работу. Уважаемые органы опеки и полиция, обратите на него внимание, ведь своими действиями ребенок просит о помощи. Или подскажите куда обратиться с этой проблемой?

Другие подписчики этой группы, также жители Тары, рассказали, что тоже часто видят этого мальчика. Выяснилось, что ребенок из многодетной, небогатой, но довольно благополучной семьи. Будут ли проводить проверку этого случая местные органы опеки, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU