2020-03-10T12:17:04+03:00
Происшествия

«Ударил заточкой в живот, а потом мы пошли дальше»: Омич покалечил прохожего на глазах у своих детей и жены

Мужчине не понравилось, что потерпевший попросил у него подаяние [видео]
Анна МИКУЛА
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За нападение мужчине грозит до 10 лет колонии.За нападение мужчине грозит до 10 лет колонии.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Необъяснимо жестокий случай произошел в Ленинском округе. 35-летний местный житель несколько дней пил с приятелями, а когда деньги закончились, вышел на улицу просить мелочь у прохожих. Одному из них это не понравилось, и он, зачем-то ударил бедолагу заточкой в бок.

Вычислить его смогли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из домов рядом с местом происшествия. На ней видно, что попрошайка подошел к мужчине и почти сразу упал на землю.

– Вам этот человек знаком ранее? – поинтересовался у нападавшего на допросе полицейский.

– Нет.

– Дальше что было?

– Мы пошли с женой и с детьми на остановку.

Как выяснилось, задержанный приехал в город из Омского района. Зачем он так жестоко расправился с человеком, мужчина объяснить не смог. За причинение тяжкого вреда здоровью нападавшему грозит до 10 лет колонии.

Напал на прохожего с заточкой.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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