«Ударил заточкой в живот, а потом мы пошли дальше»: Омич покалечил прохожего на глазах у своих детей и жены
Необъяснимо жестокий случай произошел в Ленинском округе. 35-летний местный житель несколько дней пил с приятелями, а когда деньги закончились, вышел на улицу просить мелочь у прохожих. Одному из них это не понравилось, и он, зачем-то ударил бедолагу заточкой в бок.
Вычислить его смогли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из домов рядом с местом происшествия. На ней видно, что попрошайка подошел к мужчине и почти сразу упал на землю.
– Вам этот человек знаком ранее? – поинтересовался у нападавшего на допросе полицейский.
– Нет.
– Дальше что было?
– Мы пошли с женой и с детьми на остановку.
Как выяснилось, задержанный приехал в город из Омского района. Зачем он так жестоко расправился с человеком, мужчина объяснить не смог. За причинение тяжкого вреда здоровью нападавшему грозит до 10 лет колонии.
Напал на прохожего с заточкой.Видео: vk.com/55mvd
ИСТОЧНИК KP.RU