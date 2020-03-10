«Ударил заточкой в живот, а потом мы пошли дальше»: Омич покалечил прохожего на глазах у своих детей и жены

10 Март 2020 2020-03-10T12:17:04+03:00

За нападение мужчине грозит до 10 лет колонии. Фото: Иван ВИСЛОВ

Мужчине не понравилось, что потерпевший попросил у него подаяние [видео]

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Необъяснимо жестокий случай произошел в Ленинском округе. 35-летний местный житель несколько дней пил с приятелями, а когда деньги закончились, вышел на улицу просить мелочь у прохожих. Одному из них это не понравилось, и он, зачем-то ударил бедолагу заточкой в бок.

Вычислить его смогли записи с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из домов рядом с местом происшествия. На ней видно, что попрошайка подошел к мужчине и почти сразу упал на землю.

– Вам этот человек знаком ранее? – поинтересовался у нападавшего на допросе полицейский.

– Нет.

– Дальше что было?

– Мы пошли с женой и с детьми на остановку.

Как выяснилось, задержанный приехал в город из Омского района. Зачем он так жестоко расправился с человеком, мужчина объяснить не смог. За причинение тяжкого вреда здоровью нападавшему грозит до 10 лет колонии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/765541" frameborder="0"></iframe> Напал на прохожего с заточкой.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU