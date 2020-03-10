2020-03-10T11:57:09+03:00
Происшествия

В Омске полностью выгорел гараж с «газелью» внутри

Дым от пожара был виден за несколько километров от места [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Елена Пономарева, vk.com/chp55Фото: Елена Пономарева, vk.com/chp55
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Накануне, 10 марта, омичей напугал столб густого черного дыма, поднимавшийся на Левом берегу. По словам очевидцев, его было видно издалека.

Как выяснилось, инцидент случился в микрорайоне Кузьминки. Горел гараж в котором стояла «газель». Машину удалось эвакуировать, но она сильно повреждена огнем.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Материальный ущерб еще предстоит установить в ходе проверки.

Пожар в Кузьминках.Видео: Евгения Иванова, vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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