В Омске полностью выгорел гараж с «газелью» внутри
Дым от пожара был виден за несколько километров от места [видео]
Фото: Елена Пономарева, vk.com/chp55
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Накануне, 10 марта, омичей напугал столб густого черного дыма, поднимавшийся на Левом берегу. По словам очевидцев, его было видно издалека.
Как выяснилось, инцидент случился в микрорайоне Кузьминки. Горел гараж в котором стояла «газель». Машину удалось эвакуировать, но она сильно повреждена огнем.
По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Материальный ущерб еще предстоит установить в ходе проверки.
Пожар в Кузьминках.Видео: Евгения Иванова, vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU