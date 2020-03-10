2020-03-10T11:28:53+03:00
Общество

В Омске снова ввели спецрежим из-за выбросов, которые накрыли город

Ядовитые вещества не развеиваются из-за неблагоприятных метеоусловий
Анна МИКУЛА
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Фото: Сергей Ефименко, vk.com/aomskФото: Сергей Ефименко, vk.com/aomsk
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В первый на этой неделе рабочий день омичи начали массово жаловаться на едкую вонь, которая накрыла практически весь город. Смог видно даже невооруженным глазом. Зафиксировали выбросы в районе северной промзоны и эколаборатория.

Так сейчас на карте выглядят Нефтяники. Фото: vk.com/air_omsk

Так сейчас на карте выглядят Нефтяники. Фото: vk.com/air_omsk

Причины происходящего как всегда объяснили неблагоприятными погодными условиями – вредные вещества просто не развеиваются из-за отсутствия ветра.

Обь-Иртышское УГМС с 0.00 до 11.00 10 марта объявило о наступлении неблагоприятных метеорологических условий, режим работы № 1 для предприятий северо-западного промузла, – говорится в сообщении Обь-Иртышского УГМС. – В связи с массовыми обращениями граждан в вечернее время из Советского и Кировского округов организован выезд передвижной эколаборатории. Проведены отборы проб атмосферного воздуха с учетом северо-западного направления ветра. Зафиксированы превышения ПДК этилбензола и фенола. Данные о замерах и количестве жалоб переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор и МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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