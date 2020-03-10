В Омске стали появляться первые «подснежники»

10 Март 2020 2020-03-10T10:19:55+03:00

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Весна в этом году в Омске необычно ранняя. Несмотря на резкие перепады температуры и недавнюю метель, снег в городе активно тает. Появились и первые «подснежники».

Фото одного из них выложили в социальные сети. Судя по всему, видавшая виды машина стоит в этом месте на обочине с самой осени. Зимой ее завалили сугробом дорожники чистившие проезжую часть. И вот, когда наступила оттепель, она снова показалась на свет.

ИСТОЧНИК KP.RU