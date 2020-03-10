Омич выложил поздравление с 8 марта из рыбы

10 Март 2020 2020-03-10T10:10:52+03:00

Судя по всему, любимые женщины оценили его чувство юмора

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Омич под ником Геннадий Дигидонов решил сделать своим любимым женщинам необычный подарок на 8 марта – отправился на рыбалку. Чтобы как-то поднять им настроение в весенний праздник, он выложил из улова надпись «С 8 марта!».

Судя по всему, жена рыбака оказалась человеком с чувством юмора, потому что такое креативное поздравление, по словам автора поста, размещенного в соцсетях, ей понравилось.

Кто в итоге чистил всю пойманную рыбу, история умалчивает.

ИСТОЧНИК KP.RU