2020-03-10T09:43:08+03:00
Происшествия

«Мы слышали плач ребенка»: Спасатели вызволили семью, оказавшуюся в снежном плену на трассе в Омской области

Пока сотрудники МЧС вызволяли этих пострадавших, поступило еще одно сообщение о застрявшей посреди дороги машины
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

О метели, которая обрушится на регион в праздничные дни, синоптики предупреждали заранее. Водителей просили не выезжать на дороги в сторону Казахстана. Но, видимо, не у всех местных жителей была такая возможность.

В результате в снежном плену прямо посреди трассы оказалась семья с маленьким ребенком. Их пришлось вызволять из беды спасателям.

– Мы понимали, что автомобиль находится где-то в 15-16 км от р.п. Русская Поляна, – рассказал начальник караула Юрий Пашкевич. – Было сообщено, что в салоне автомобиля находились трое: 2 взрослых и годовалый ребенок, плач которого было слышно в процессе телефонного разговора. Мы немедленно, отправились по указанному направлению, взяв с собой дополнительные комплекты одеял и термос с горячим чаем. Прибыв на место, застали плохие погодные условия: сильный ветер, метель. Автомобиль находился в снежном плену, и возможность дальнейшего движения отсутствовала. Мы сразу пересадили женщину и ребенка в пожарную машину, дали им одеяла и горячий чай.

Пока сотрудники регионального ГУ МЧС спасали эту семью, поступило новое сообщение: в сугробе застряла еще одна машина – «Нива» с двумя мужчинами. Вытащить из завала ее не получилось, людей пересадили из их авто в пожарную машину и довезли до Русской Поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Хотел просто по двору покатать»: Омич объяснил, зачем привязал санки с 4-летним внуком к своему авто
Полицейские установили личности подростков, избивших в подъезде омичку
После оттепели омичей снова ждет резкое похолодание
Омич, в четвертый раз попавшийся пьяным за рулем, сел на полтора года в тюрьму
Пожилая омичка отдала «энергологам», обещавшим ее вылечить, более 300 тысяч
Омичка пожаловалась на подростков, которые напали на нее в подъезде
«Меня бьют и не кормят»: Жители Омской области рассказали о ребенке, который просит милостыню у магазина
«Ударил заточкой в живот, а потом мы пошли дальше»: Омич покалечил прохожего на глазах у своих детей и жены
В Омске полностью выгорел гараж с «газелью» внутри
Лучшие физкультурники Омска вновь поборются за награды спартакиады «Спортивный город
В Омске снова ввели спецрежим из-за выбросов, которые накрыли город
В Омске стали появляться первые «подснежники»
Омич выложил поздравление с 8 марта из рыбы
«Газпром межрегионгаз Омск» взыскал с потребителей-должников в судебном порядке 998 млн рублей