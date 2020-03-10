«Мы слышали плач ребенка»: Спасатели вызволили семью, оказавшуюся в снежном плену на трассе в Омской области

10 Март 2020 2020-03-10T09:43:08+03:00

Пока сотрудники МЧС вызволяли этих пострадавших, поступило еще одно сообщение о застрявшей посреди дороги машины

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О метели, которая обрушится на регион в праздничные дни, синоптики предупреждали заранее. Водителей просили не выезжать на дороги в сторону Казахстана. Но, видимо, не у всех местных жителей была такая возможность.

В результате в снежном плену прямо посреди трассы оказалась семья с маленьким ребенком. Их пришлось вызволять из беды спасателям.

– Мы понимали, что автомобиль находится где-то в 15-16 км от р.п. Русская Поляна, – рассказал начальник караула Юрий Пашкевич. – Было сообщено, что в салоне автомобиля находились трое: 2 взрослых и годовалый ребенок, плач которого было слышно в процессе телефонного разговора. Мы немедленно, отправились по указанному направлению, взяв с собой дополнительные комплекты одеял и термос с горячим чаем. Прибыв на место, застали плохие погодные условия: сильный ветер, метель. Автомобиль находился в снежном плену, и возможность дальнейшего движения отсутствовала. Мы сразу пересадили женщину и ребенка в пожарную машину, дали им одеяла и горячий чай.

Пока сотрудники регионального ГУ МЧС спасали эту семью, поступило новое сообщение: в сугробе застряла еще одна машина – «Нива» с двумя мужчинами. Вытащить из завала ее не получилось, людей пересадили из их авто в пожарную машину и довезли до Русской Поляны.

ИСТОЧНИК KP.RU