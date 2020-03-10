Сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, разбившегося на реке в Омской области
Мужчина поскользнулся на льду и получил серьезную травму
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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Омским спасателям пришлось вызволять из беды жителя Тарского района. Мужчина решил перейти Иртыш в неположенном месте. Но что-то пошло не так, как он планировал, сельчанин поскользнулся на льду реки, упал и получил серьезные травмы.
– Помощь для транспортировки больного запросили медики. От МЧС была привлечена одна единица техники и три человека. Сотрудники помогли погрузить мужчину в карету скорой помощи, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU