2020-03-10T08:44:27+03:00
Происшествия

Сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, разбившегося на реке в Омской области

Мужчина поскользнулся на льду и получил серьезную травму
Анна МИКУЛА
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Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Омским спасателям пришлось вызволять из беды жителя Тарского района. Мужчина решил перейти Иртыш в неположенном месте. Но что-то пошло не так, как он планировал, сельчанин поскользнулся на льду реки, упал и получил серьезные травмы.

– Помощь для транспортировки больного запросили медики. От МЧС была привлечена одна единица техники и три человека. Сотрудники помогли погрузить мужчину в карету скорой помощи, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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