В двух реках в Омской области снова обнаружили экстремально высокое содержание марганца
В реках на севере Омской области снова зафиксировали значительное содержание марганца.
При заборе воды из реки Тара в поселке Муромцево обнаружили превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в 81 раз. В реке Шиш возле села Васис в Тарском районе ПДК превышена в 67 раз.
Также на днях обнаружили существенное превышение нормы по содержанию марганца в озере Ик, расположенном в Крутинском районе.
Находили это вещество и в реке Омь в самом центре Омска.
Впрочем, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора уточнили, что на территории области нет предприятий, имеющих дело с марганцем. Образование этого вещества объясняют природным фактором – все перечисленные реки берут начало из болот, отсюда специфические цвет и состав воды в них.
ИСТОЧНИК KP.RU