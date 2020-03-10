В двух реках в Омской области снова обнаружили экстремально высокое содержание марганца

10 Март 2020 2020-03-10T07:46:31+03:00

Значительную концентрацию этого вещества нашли в реках Тара и Шиш

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В реках на севере Омской области снова зафиксировали значительное содержание марганца.

При заборе воды из реки Тара в поселке Муромцево обнаружили превышение предельно допустимой концентрации этого вещества в 81 раз. В реке Шиш возле села Васис в Тарском районе ПДК превышена в 67 раз.

Также на днях обнаружили существенное превышение нормы по содержанию марганца в озере Ик, расположенном в Крутинском районе.

Находили это вещество и в реке Омь в самом центре Омска.

Впрочем, специалисты регионального Управления Роспотребнадзора уточнили, что на территории области нет предприятий, имеющих дело с марганцем. Образование этого вещества объясняют природным фактором – все перечисленные реки берут начало из болот, отсюда специфические цвет и состав воды в них.

ИСТОЧНИК KP.RU