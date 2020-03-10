2020-03-10T06:48:35+03:00
Происшествия

В Омске водитель врезался в остановку и снес ее

Все случилось на Сыропятском тракте
Станислав МУХИН
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От остановки почти ничего не осталось.От остановки почти ничего не осталось.Фото: ВКонтакте
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Авария произошла на Сыропятском тракте. Там водитель "Тойота" не справился с управлением и въехал в остановочный павильон. От него почти ничего не осталось. Очевидцем стал один из омичей. Он не дал водителю скрыться с места аварии и вызвал ДПС. Он же разместил в соцсетях фотографии с места ДТП.

- Я оостановился, думаю, сейчас скроется, номерочки открутил. Пришлось его притормозить. Вызвал ДПС, объяснил ситуацию, говорю, езжайте сюда срочно, последнюю остановку снесли, а ведь скоро дожди, - рассказал подробности инцидента свидетель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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