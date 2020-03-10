На севере Омской области на пожаре спасли пенсионеров

10 Март 2020 2020-03-10T05:57:13+03:00

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Едва не закончилось серьезными последствиями ЧП, случившееся накануне на севере Омской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме по улице Зубарева в селе Знаменка поступило в понедельник, 9 марта, в 11.25. Выяснилось, что в горящей постройке жили пожилые люди. По счастью, их спасли.

– К месту направили 8 человек личного состава и 3 единицы техники, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии обнаружено, что горит помещение прачечной, площадь пожара составила 20 кв. м. Звеном газодымозащитной службы спасены 17 человек. Пострадавших нет. В 11.34 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 11.56.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU