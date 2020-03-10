2020-03-10T05:57:13+03:00
Происшествия

На севере Омской области на пожаре спасли пенсионеров

ЧП случилось в Знаменском районе
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС России по Омской областиФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Едва не закончилось серьезными последствиями ЧП, случившееся накануне на севере Омской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом деревянном доме по улице Зубарева в селе Знаменка поступило в понедельник, 9 марта, в 11.25. Выяснилось, что в горящей постройке жили пожилые люди. По счастью, их спасли.

– К месту направили 8 человек личного состава и 3 единицы техники, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – По прибытии обнаружено, что горит помещение прачечной, площадь пожара составила 20 кв. м. Звеном газодымозащитной службы спасены 17 человек. Пострадавших нет. В 11.34 пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 11.56.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе в Омской области пришлось вызволять семью с годовалым ребенком, оказавшуюся в снежном плену
Актер Антон Жижин: «Мой герой в сериале «Патриот» – это Антон Жижин в предлагаемых обстоятельствах»
Сотрудникам МЧС пришлось спасать мужчину, разбившегося на реке в Омской области
В Омске сорвавшаяся с крыши многоэтажки льдина чуть не упала на голову отца с ребенком
В двух реках в Омской области снова обнаружили экстремально высокое содержание марганца
В Омске водитель врезался в остановку и снес ее
На севере Омской области на пожаре спасли пенсионеров
В Омске поймали закладчика с крупной партией героина
Омичи отметили 8 марта: два избитых мужа и 27 пьяных за рулем
Омич под ником «Виктория» приглашал доверчивых мужчин в отель и обчищал их счета
В Омске выбрали самую красивую девушку-полицейского
«Отец года»: В Омске водитель катал ребенка на санках, привязанных к внедорожнику
Омич продает пять озер на Севере за 2,5 миллиона
В Омской области косули голодают из-за аномальной зимы
В Омске Ленинградский мост починят за 6,5 млн рублей
За год 12 омичек вышли замуж в возрасте старше 75 лет
Пьяный омич кидался с мачете на прохожих и искромсал чужое авто
Мать и отчим, истязавшие омского «мальчика на гречке», обжалуют приговор
В Омской области в ДТП с перевернувшейся машиной погибли двое