В Омске поймали закладчика с крупной партией героина

9 Март 2020 2020-03-09T11:15:20+03:00

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Сотрудники омского наркоконтроля уже некоторое время наблюдали за 32-летним омичом. Ночью его задержали с поличным на улице Кирова. При досмотре у мужчины обнаружили 5 граммов приготовленного к сбыту героина. При осмотре авто задержанного нашли еще около 24 граммов наркотиков.

Выяснилось, что мужчина продавал запрещенные вещества через созданный им интернет-магазин. Проданный товар он распространял через закладки, которые делал на улицах города.

– У злоумышленника изъяты иные вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к незаконному обороту наркотиков: сотовый с указанием мест закладок и банковские карты, на которые переводилась оплата за товар, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В отношении подозреваемого следователем возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере).

Интернет-магазин заблокировали. Задержанный уже был судим за торговлю наркотиками. По новому делу ему грозит до 20 лет колонии. Сейчас он находится в изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU