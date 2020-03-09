Омичи отметили 8 марта: два избитых мужа и 27 пьяных за рулем
Весенний праздник глазами полицейских выглядит не слишком радостно
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По недоброй традиции, праздничные застолья не для всех омичей обошлись благополучно. В двух случаях семейные скандалы закончились дракой и проножовщиной. Мужей, раненых разгневанными женами, доставили в больницы. В обстоятельствах этих двух инцидентов сейчас разбираются полицейские.
Видимо, слишком весело отметили Международный женский день и некоторые автовладельцы. На дорогах региона за минувшие сутки задержали 27 пьяных водителя. Также на дорогах случилось 30 ДТП.
Кроме того, за этот же период произошло 11 пожаров, в которых погиб один человек.
ИСТОЧНИК KP.RU