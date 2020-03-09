Омич под ником «Виктория» приглашал доверчивых мужчин в отель и обчищал их счета

9 Март 2020 2020-03-09T09:46:00+03:00

С начала года известно уже о 15 таких случаях

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С начала года в полицию поступило множество жалоб от потерпевших от некоей девушки по имени Виктория.

Все случаи похожи: мужчины переписывались с ней на сайте знакомств. Она назначала встречу – в отеле, кальянной или баре –и предлагала оплатить бронь. При этом высылала ссылку якобы со страницей заведения. Через какое-то время сообщала, что не сможет прийти на встречу. «Виктория» снова высылала ссылку, где был размещен телефон для связи. По этому номеру отвечал «сотрудник службы безопасности», который рассказывал, как вернуть залог.

Доверчивые мужчины вводили все данные своих банковских карт на постороннем сайте, даже не проверив, существует ли заведение на самом деле. В итоге лишались всех денег, находившихся на счету.

Как выяснили в региональном УМВД, «Викторией» оказался 26-летний житель Омска. Он разместил на сайте знакомств более 200 анкет с фото девушек. В каждой значились разные города, но всегда одно и то же имя. Сейчас уже известно о 15 потерпевших от его рук.

Аферисту грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU