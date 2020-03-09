2020-03-09T09:06:08+03:00
Общество

В Омске выбрали самую красивую девушку-полицейского

Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Омской областиФото: пресс-служба УМВД России по Омской области
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В Омске подвели итоги фотоконкурса «Леди омская полиция». Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать победительницу из 54 участниц – сотрудниц органов внутренних дел, представляющих 31 подразделение УМВД.

– Третье место заняла капитан внутренней службы Екатерина Бохинская, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области, – рассказали в пресс-службе региональной полиции. – Второй стала младший лейтенант юстиции Ирина Сорокина, следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску. Первое место и звание «Леди омская полиция» завоевала лейтенант внутренней службы Анастасия Баранова, инспектор организационно-штатной группы УМВД России по Омской области.

Анастасия Баранова. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Анастасия Баранова. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Ирина Сорокина. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Ирина Сорокина. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Екатерина Бохинская. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Екатерина Бохинская. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области

Фотографии всех очаровательных участниц можно посмотреть на выставкев фойе Культурного центра УМВД России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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