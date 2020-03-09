В Омске выбрали самую красивую девушку-полицейского
В Омске подвели итоги фотоконкурса «Леди омская полиция». Перед членами жюри стояла непростая задача – выбрать победительницу из 54 участниц – сотрудниц органов внутренних дел, представляющих 31 подразделение УМВД.
– Третье место заняла капитан внутренней службы Екатерина Бохинская, инспектор по особым поручениям отдела информации и общественных связей УМВД России по Омской области, – рассказали в пресс-службе региональной полиции. – Второй стала младший лейтенант юстиции Ирина Сорокина, следователь отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску. Первое место и звание «Леди омская полиция» завоевала лейтенант внутренней службы Анастасия Баранова, инспектор организационно-штатной группы УМВД России по Омской области.
Анастасия Баранова. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Ирина Сорокина. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Екатерина Бохинская. Фото: пресс-служба УМВД России по Омской области
Фотографии всех очаровательных участниц можно посмотреть на выставкев фойе Культурного центра УМВД России по Омской области.
ИСТОЧНИК KP.RU