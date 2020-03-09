«Отец года»: В Омске водитель катал ребенка на санках, привязанных к внедорожнику

9 Март 2020 2020-03-09T08:35:25+03:00

На видео попало, как малышка свалилась прямо на дорогу

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Не слишком понятное видео сейчас распространяют в социальных сетях. После просмотра записи с регистратора одной из проезжавших мимо машин остается много вопросов.

По утверждению автора поста, размещенного в паблике «ЧП Омск», водитель внедорожника катал своего ребенка на санках, привязанных к авто. На записи видно, как маленькая девочка уже свалилась на дорогу. При этом вокруг происходит оживленное движение. Все, судя по всему, происходит на улице Моторной на Московке.

Другие машины остановились, чтобы дать возможность малышке выбраться на обочину.

Большинство комментаторов возмутились таким легкомысленным поведением «отца года», а кто-то даже рассмотрел, что за рулем сидит молодая женщина.

Были санки на самом деле привязаны к машине или нет, сейчас разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU