Омич продает пять озер на Севере за 2,5 миллиона
Очень необычное объявление появилось на сайте «Авито». Один из омичей продает на Севере области сразу пять озер за 2,5 миллиона. Они находятся на границе Усть – Ишимского района с Тюменью. По информации продавца, все водоемы соединены речушками, по которым можно ездить на лодке. Размер главного озера составляют 4 на 2 километра. Во всех продаваемых водоемах водится линь, окунь, щука, язь.
Продавец уверяет, что вложения в озера окупятся за 1-2 года. Зарабатывать можно на продаже вылавливаемой рыбе и на туристах, с которых за отдых на озерах можно брать деньги. Домики и гаражи с инфраструктурой для отдыха есть рядом с каждым водоемом.
- Расходы на приобретение с запасом окупятся в первый сезон, только с продажи рыбы: весенняя рыбалка: от 3 до 10 тон (копченая) по 200 руб/кг = 600 000 - 2 000 000 рублей. Зимняя рыбалка: 35-45 тон (мороженая) по 120 руб/кг. = 4 200 000 - 5 400 000 рублей), - завлекает покупателей своими математическими расчетами продавец озер.
Почему он сам не хочет зарабатывать такие суммы, а продает водоемы гораздо дешевле годовой выручки, загадка. Нет информации и о том, как эти озера омич получил в собственность и есть ли у него какие-либо документы на них.
ИСТОЧНИК KP.RU