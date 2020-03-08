2020-03-08T10:06:45+03:00
Общество

Омич продает пять озер на Севере за 2,5 миллиона

Продавец уверяет, что отбить вложения можно за 1-2 года
Станислав МУХИН
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Продавец уверяет, что зарабатывать можно на рыбе.Продавец уверяет, что зарабатывать можно на рыбе.Фото: Avito.ru
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Очень необычное объявление появилось на сайте «Авито». Один из омичей продает на Севере области сразу пять озер за 2,5 миллиона. Они находятся на границе Усть – Ишимского района с Тюменью. По информации продавца, все водоемы соединены речушками, по которым можно ездить на лодке. Размер главного озера составляют 4 на 2 километра. Во всех продаваемых водоемах водится линь, окунь, щука, язь.

Продавец уверяет, что вложения в озера окупятся за 1-2 года. Зарабатывать можно на продаже вылавливаемой рыбе и на туристах, с которых за отдых на озерах можно брать деньги. Домики и гаражи с инфраструктурой для отдыха есть рядом с каждым водоемом.

- Расходы на приобретение с запасом окупятся в первый сезон, только с продажи рыбы: весенняя рыбалка: от 3 до 10 тон (копченая) по 200 руб/кг = 600 000 - 2 000 000 рублей. Зимняя рыбалка: 35-45 тон (мороженая) по 120 руб/кг. = 4 200 000 - 5 400 000 рублей), - завлекает покупателей своими математическими расчетами продавец озер.

Почему он сам не хочет зарабатывать такие суммы, а продает водоемы гораздо дешевле годовой выручки, загадка. Нет информации и о том, как эти озера омич получил в собственность и есть ли у него какие-либо документы на них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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