В Омской области косули голодают из-за аномальной зимы
Пока омичи радуются аномальной теплой зиме, в региональном Минприроды бьют тревогу. Из-за нетипичной для Сибири погоды страдают животные. Большие проблемы у косулей: они не могут добраться до еды из-за твердой корки наста. Она образовалась в лесах на снегу после перепада температуры и недавней оттепели, когда даже шел весенний дождь.
Косули и другие животные лишились возможности передвигаться к местам кормежек. Звери режут до крови ноги о твердую корку.
- Это ослабляет организм животных и приводит к их истощению и даже гибели, в первую очередь молодняка, угрожает развитию потомства, формирующегося в зимне-весенний период, - переживают в министерства природных ресурсов и экологии.
Чиновники обращаются к охотникам с просьбой не отстреливать зверей в трудный для них период.
ИСТОЧНИК KP.RU