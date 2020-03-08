2020-03-08T09:36:52+03:00
Общество

В Омской области косули голодают из-за аномальной зимы

Всему виной перепады температуры и наст - животные не могут добраться до еды
Станислав МУХИН
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Пока омичи радуются аномальной теплой зиме, в региональном Минприроды бьют тревогу. Из-за нетипичной для Сибири погоды страдают животные. Большие проблемы у косулей: они не могут добраться до еды из-за твердой корки наста. Она образовалась в лесах на снегу после перепада температуры и недавней оттепели, когда даже шел весенний дождь.

Косули и другие животные лишились возможности передвигаться к местам кормежек. Звери режут до крови ноги о твердую корку.

- Это ослабляет организм животных и приводит к их истощению и даже гибели, в первую очередь молодняка, угрожает развитию потомства, формирующегося в зимне-весенний период, - переживают в министерства природных ресурсов и экологии.

Чиновники обращаются к охотникам с просьбой не отстреливать зверей в трудный для них период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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