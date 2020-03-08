2020-03-08T07:44:36+03:00
Общество

За год 12 омичек вышли замуж в возрасте старше 75 лет

В регионе есть и 500 долгожительниц
Станислав МУХИН
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Любопытные цифры приводит Омскстат накануне 8 марта. По данным ведомства, почти 54% населения региона - женщины. Их в Омской области проживает 1 млн. 36 тыс. Средний возраст омичек составляет 42 года. Всего же у нас около 500 долгожительниц, возраст которых 95 лет и более.

Чаще всего замуж омички выходят в 20-29 лет. Однако есть и интересные случаи: например, 12 женщин в прошлом году вступили в брак в возрасте старше 75 лет. А вот в последние годы девочек стало рождаться меньше. Из 19 тысяч появившихся на свет детей лишь 9,3 - женского пола.

Любопытно, что накануне стал известен и обладатель самой высокой пенсии в регионе. Как оказалось 52 тысячи получает 70-летняя омичка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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