В Омске Ленинградский мост починят за 6,5 млн рублей

8 Март 2020 2020-03-08T07:52:44+03:00

На эти деньги заделают два деформационных шва

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Стало известно о планах властей по реконструкции Ленинградского моста. В 2019 году обследования показали, что сооружение находится в плачевном состоянии и ему требуется капитальный ремонт. Особые вопросы вызывали износившиеся деформационные швы. ООО «Профи Плюс» выиграло аукцион и теперь к лету должно заменить два деформационных шва на Ленинградском мосту.

За 6,5 млн. фирма по условиям контракта обязана закончить эту работу до 15 июля. Скорее всего, пробок омичам избежать не удастся.

- На время работ будут поочередно перекрывать полосы движения, нам удастся обойтись без полного перекрытия моста и создания больших транспортных заторов, – цитирует пресс-служба омской мэрии директора учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галину Зурнаджан. – Новые деформационные швы обеспечат плавность хода на проезжей части моста и безопасность дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU