Пьяный омич кидался с мачете на прохожих и искромсал чужое авто

7 Март 2020 2020-03-07T13:42:31+03:00

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Неадекватный 24-летний омич наделал шума на проспекте Королева. Началось все с конфликта с незнакомцами. Они посмеялись над внешним видом парня, чем сильно оскорбили его. Дома он решил выпить, а когда смелости прибавилось, вернулся на место конфликта уже с самодельным огромным ножом, похожим на мачете. Однако обидчиков уже не было, тогда сибиряк зашел в соседний павильон и начал там пить.

Там омичу не понравился один из посетителей. Он начал кидаться на оппонента с ножом.

- В ходе ссоры злоумышленник достал самодельное оружие и стал угрожать им присутствующим. Когда посетители разбежались, хулиган вышел на улицу и переключил внимание на стоявшую рядом машину, марка которой вызывала в нем отрицательные эмоции, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Наряд задержал неадекватного омича и доставил в отдел. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

ИСТОЧНИК KP.RU