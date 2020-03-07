Мать и отчим, истязавшие омского «мальчика на гречке», обжалуют приговор

7 Март 2020 2020-03-07T09:34:14+03:00

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В конце февраля суд приговорил отчима и маму 8-летнего Паши, которого коленями ставили на гречку, к тюрьме. За истязания ребенка, причиненный ему вред и неисполнение родительских обязанностей Алина Ю. получила полтора года колонии, ее сожитель - 4,5. Оба в итоге не согласились с решение суда и обжаловали его. В ближайшее время состоится рассмотрение апелляции.

Тем временем, решается судьба мальчика. Сейчас он находится в интернате. Мать, вероятно, лишат родительских прав. Опека собирается отдать Пашу на воспитание его бабушке. Сейчас готовятся документы.

ИСТОЧНИК KP.RU