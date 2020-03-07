В Омской области в ДТП с перевернувшейся машиной погибли двое

7 Март 2020 2020-03-07T09:09:35+03:00

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Страшная авария случилась рано утром в Таврическом. Там в самом центре районного поселка столкнулись две машины. «Джили» на перекрестке протаранила ВАЗ – 2114. От удара иномарку откинуло на фонарный столб. После этого машина, которой управлял 28-летний водитель, перевернулась.

- В результате происшествия два пассажира автомобиля «Джили» погибли на месте происшествия, водитель и еще два пассажира с различными травмами доставлены в медицинское учреждение, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU