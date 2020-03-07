2020-03-07T08:34:37+03:00
Общество

«Дружбан, ты попутал? Рот закрой!»: Омичи в шоке от поведения полицейского в автобусе

А УМВД уже начало служебную проверку
Станислав МУХИН
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Полицейский не стеснялся выражаться.Полицейский не стеснялся выражаться.Фото: ВКонтакте
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Свидетелями отвратительной сцены стали пассажиры маршрутки №903. Возмутителем спокойствия оказался полицейский. Он решил прямо в транспорте опросить кондуктора, который оказался потерпевшим по одному из уголовных дел. Для составления бумаг человек в форме требовал остановить маршрутку, причем наличие в ней пассажиров его совсем не смущало.

Естественно, они стали снимать на видео полицейского, который не стеснялся материться и вел себя очень нагло. Ролик появился в соцсетях, но из-за обилия нецензурной лексики мы не можем его опубликовать. Молодой парень, работавший кондуктором, был совсем не рад такой встрече.

- Я на работе! - объяснял он полицейскому.

- Ты куда поехал? - начал кричать на водителя маршрутки силовик. - Стой на месте, ты не слышишь меня, а? Дружбан, ты что ли попутал? Я смотрю, борзый экипаж! На месте остаемся, я вас опрошу, поедете дальше!

На замечания пассажиров человек в форме реагировал тоже агрессивно - грубил и огрызался.

- Если ты не являешься ко мне, я тебя тут опрошу, - заявил полицейский.

- Я вообще-то приходил! - не выдержал кондуктор.

- Рот закрой! Заявил о преступлении, давай разбираться.

Тут не выдержали уже люди в маршрутке.

- Парень потерпевший, а вы ведете себя как будто он обвиняемый!

После этого ролика в соцсетях УМВД начало служебную проверку.

- По факту размещённого в сети видео с сотрудником полиции, допустившим некорректное поведение в присутствии граждан назначено проведение проверки. По результатам проверки данный сотрудник будет привлечён к дисциплинарной ответственности, - заявили в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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