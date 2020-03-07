«Я же не жиртрест!»: Омич судится с фитнесс-центром, отказавшем ему в скидке из-за веса

7 Март 2020 2020-03-07T07:47:15+03:00

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В неприятную ситуацию попал 47-летний омич Сергей Л. Он решил записаться в фитнесс-центр. Увидел на фасаде здания рекламу, где год занятий в зале обещали по акции продать за 6 тысяч вместо 12. Мужчина пришел, чтобы купить абонемент. И началось странное.

- Мне сказали, что рядом есть еще небольшой банер, где написано, что акция распространяется только на людей до 100 кг. Якобы те, кто крупнее сильнее портят зал и тренажеры, поэтому для них действует полная цена. Я был возмущен - это явная дискриминация. Я что, какой-то жиртрест? А дальше они перестанут пускать блондинок и людей каких-либо национальностей? - негодует омич.

Он написал претензию на имя руководителя фитнесс-центра, но это ничего не дало. Тогда Сергей Л. подал в суд на заведение. Правда, выиграть дело не получилось. Юрист на заседании утверждал, что владельцем фитнесс-центра является частное лицо, поэтому руководство вправе устанавливать свои условия. А стоимость в 12 тысяч для людей свыше 100 кг не дискриминация, а акция. В итоге суд встал на сторону предпринимателя, хотя УФАС признал рекламу недобросовестной и нашел в ней признаки скрытых условий. Сергей Л. намерен снова подавать в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU