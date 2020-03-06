Судья, вынесший приговор омскому чиновнику-убийце Ровейну, умер в баре Розы Хутора
Напомним, судья Октябрьского районного суда Евгений Балацирь работал в уголовной коллегии и участвовал в целом ряде громких процессов. В частности он рассматривал дело бывшего замначальника регионального УМВД Сергея Клевакина, а также бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна, убившего свою жену.
1 марта Евгению Владимировичу внезапно стало плохо.
По информации «Комсомольской правды – Кубань», все произошло в баре «Берлога», расположенном на Розе Хуторе. Судье Балацирю, который пришел туда пообедать, даже не успели помочь, он скоропостижно скончался.
– Предварительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Евгений Балацирь умер на 53-м году жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU