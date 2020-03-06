Судья, вынесший приговор омскому чиновнику-убийце Ровейну, умер в баре Розы Хутора

6 Март 2020 2020-03-06T14:34:39+03:00

Евгению Балацирю было всего 52 года.

Изменить размер текста: A A

Напомним, судья Октябрьского районного суда Евгений Балацирь работал в уголовной коллегии и участвовал в целом ряде громких процессов. В частности он рассматривал дело бывшего замначальника регионального УМВД Сергея Клевакина, а также бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна, убившего свою жену.

1 марта Евгению Владимировичу внезапно стало плохо.

По информации «Комсомольской правды – Кубань», все произошло в баре «Берлога», расположенном на Розе Хуторе. Судье Балацирю, который пришел туда пообедать, даже не успели помочь, он скоропостижно скончался.

– Предварительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Евгений Балацирь умер на 53-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU