2020-03-06T14:34:39+03:00
Общество

Судья, вынесший приговор омскому чиновнику-убийце Ровейну, умер в баре Розы Хутора

Евгений Балацирь внезапно скончался на 53-м году жизни
Анна МИКУЛА
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Евгению Балацирю было всего 52 года.Евгению Балацирю было всего 52 года.
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Напомним, судья Октябрьского районного суда Евгений Балацирь работал в уголовной коллегии и участвовал в целом ряде громких процессов. В частности он рассматривал дело бывшего замначальника регионального УМВД Сергея Клевакина, а также бывшего омского чиновника Иосифа Ровейна, убившего свою жену.

1 марта Евгению Владимировичу внезапно стало плохо.

По информации «Комсомольской правды – Кубань», все произошло в баре «Берлога», расположенном на Розе Хуторе. Судье Балацирю, который пришел туда пообедать, даже не успели помочь, он скоропостижно скончался.

– Предварительно, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Следов насильственной смерти обнаружено не было.

Евгений Балацирь умер на 53-м году жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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