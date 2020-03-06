2020-03-06T14:40:20+03:00
Общество

Руководитель СУ Ск Росии по Омской области навестил ветерана Великой Отечественной войны

Олег Винников поздравил Ларису Александровну Ковалеву с наступающим праздником весны и поделал ей бодрости духа и крепкого здоровья
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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Руководитель следственного управления СК России по Омской области Олег Винников совместно с сотрудниками в рамках проводимой Следственным комитетом Российской Федерации в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов акции «Спасибо каждому ветерану!» навестили хорошего друга - ветерана Великой Отечественной войны Ларису Александровну Ковалеву, с которой следователи познакомились в 2011 году и с тех пор оказывают ей на постоянной основе необходимую помощь и поддержку. В этот раз следователи подарили Ларисе Александровне современный тонометр.

Лариса Александровна Ковалева, несмотря на свой преклонный возраст – 95 лет, по-прежнему полна оптимизма и жизнелюбия и всегда с радостью встречает ставших почти родными сотрудников следственного управления.

Фото: omsk.sledcom.ru

Фото: omsk.sledcom.ru

Лариса Александровна Ковалева в старших классах Ленинградской общеобразовательной школы закончила курсы медицинских сестер, что пригодилось ей в военное время. В сентябре 1941 года в 17 лет она добровольцем (как и все ее одноклассники) ушла на фронт; оказавшись на передовой, выносила раненных бойцов с поля боя, помогала хирургам, работая в полевом хирургическом госпитале операционной сестрой, и была донором, отдавая свою кровь раненным бойцам. За годы войны вместе с полевым госпиталем Лариса Александровна прошла Украину, Польшу, Германию, победу встретила под Берлином. Лариса Александровна награждена медалями за взятие Берлина, Кенигсберга, Варшавы, за победу над Германией, за боевые заслуги и за доблестный труд. Всего в ее копилке 21 медаль, а также Орден Отечественной войны и другие нагрудные знаки. В мирное время работала в библиотеке. Лариса Александровна вырастила двух дочерей, сейчас у нее 4 внука, 7 правнуков и 1 праправнучка. В послевоенные годы Лариса Александровна вместе с семьей брата приехала в Омск. Работала в Иртышском пароходстве, а позже в железнодорожной библиотеке. И даже после выхода на пенсию не оставалась в стороне от общественной жизни. 27 лет была членом Омского областного совета ветеранов. Проводила патриотическую работу с молодежью в клубе «Юный железнодорожник».

Руководитель следственного управления Олег Винников, отметив необычайное душевное тепло Ларисы Александровны и ее неиссякаемую любовь к людям и жизни, поблагодарил мужественную женщину за ее большой личный вклад в Победу и пожелал не терять оптимизма и бодрости духа, крепкого сибирского здоровья и долгих счастливых лет жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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