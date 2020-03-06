Омичи жалуются, что их не пускают садиться в автобусах рядом с водителем
Путь к свободному месту преграждают различными способами
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Журналисты «Омск-информа» заметили нарушения в муниципальных «Луидорах». По их наблюдениям, водители автобусов всячески препятствуют тому, чтобы место по соседству с ними занимали пассажиры. Например, ставят поперек дороги свою сменную обувь или вовсе затягивают проход лентой.
Тем временем это место специально предназначено, для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми. Кроме того, это искусственно уменьшает вместительность салона.
ИСТОЧНИК KP.RU