Омичи жалуются, что их не пускают садиться в автобусах рядом с водителем

6 Март 2020 2020-03-06T13:55:34+03:00

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Журналисты «Омск-информа» заметили нарушения в муниципальных «Луидорах». По их наблюдениям, водители автобусов всячески препятствуют тому, чтобы место по соседству с ними занимали пассажиры. Например, ставят поперек дороги свою сменную обувь или вовсе затягивают проход лентой.

Тем временем это место специально предназначено, для людей с ограниченными возможностями и мам с детьми. Кроме того, это искусственно уменьшает вместительность салона.

ИСТОЧНИК KP.RU