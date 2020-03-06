2020-03-06T13:41:22+03:00
Происшествия

На дороге в Омске перевернулось авто

Запись последствий ДТП попала в соцсети [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)Фото: скриншот с видео (vk.com/chp55)
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Свидетелями довольно неожиданного дорожно-транспортного происшествия стали омичи, проезжавшие по улице Березовой. Они сняли инцидент на видео и выложили в социальные сети.

На записи видны уже последствия аварии. После столкновения с другой машиной второе авто завалилось на бок. Комментаторы паблика «ЧП Омск» недоумевают, как такое могло произойти.

– Смотрю многие ролики с ДТП, – поделился соображениями один из подписчиков. – Так легко может получиться, если одно авто наезжает колесом на колесо другого авто. Здесь видно, что у заднего авто бампер съехал влево. Значить перевернувшийся ударил его в правый угол и промял до колеса. Наехал на колесо и перевернулся. К тому же у перевернутого передние колеса, вероятно, были повернуты влево.

Машина перевернулась на улице Березовой.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU

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