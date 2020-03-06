На дороге в Омске перевернулось авто

6 Март 2020 2020-03-06T13:41:22+03:00

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Свидетелями довольно неожиданного дорожно-транспортного происшествия стали омичи, проезжавшие по улице Березовой. Они сняли инцидент на видео и выложили в социальные сети.

На записи видны уже последствия аварии. После столкновения с другой машиной второе авто завалилось на бок. Комментаторы паблика «ЧП Омск» недоумевают, как такое могло произойти.

– Смотрю многие ролики с ДТП, – поделился соображениями один из подписчиков. – Так легко может получиться, если одно авто наезжает колесом на колесо другого авто. Здесь видно, что у заднего авто бампер съехал влево. Значить перевернувшийся ударил его в правый угол и промял до колеса. Наехал на колесо и перевернулся. К тому же у перевернутого передние колеса, вероятно, были повернуты влево.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/764975" frameborder="0"></iframe> Машина перевернулась на улице Березовой.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU