Легковушку разорвало надвое в страшном ДТП на трассе под Омском

6 Март 2020 2020-03-06T13:07:36+03:00

При этом все находившиеся внутри люди остались живы

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Чудовищное ДТП случилось накануне на Сыропятском тракте в Омской области. Недалеко от поселка Ростовка столкнулись два авто. Причем одно из них – «Шевроле Лачетти» от удара буквально разорвало напополам. Задняя часть машины отлетела в кювет.

Фото: vk.com/aomsk

Жуткие фото последствий аварии выложили все крупные омские паблики. А вскоре в комментариях отписался и один из находившихся в покореженном авто. Он рассказал, что произошло настоящее чудо – все находившиеся в авто живы.

– Все живы, все хорошо, водитель «Лачетти» не пострадал вообще, у его жены перелом ключицы, у меня ушибы, растяжения, короче жить буду, – рассказывает подписчик паблика «Инцидент Омск» под ником Макс Алексеев.

Фото: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU