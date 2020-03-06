2020-03-06T12:46:21+03:00
Общество

В Омске могут рухнуть еще одни военные склады

Крыша объекта на улице Гусарова уже сильно прогнулась
Анна МИКУЛА
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Фото: «аварийный Омск» (Елена Михальчук-Азарова)Фото: «аварийный Омск» (Елена Михальчук-Азарова)
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После ЧП, случившегося возле транспортного университета, омичи стали внимательнее присматриваться к ветхим постройкам. Напомним, на прошлой неделе прямо на тротуар рухнула стена бывших военных складов, которые теперь находятся в частной собственности. Все произошло вечером, когда в этом месте обычно многолюдно. Только чудом во время этого происшествия никто не пострадал.

Теперь горожане переживают, что инцидент может повториться - и не факт, что все закончится так же благополучно. Также в центре Омска вот-вот рухнет ветхое здание бывших военных складов, расположенных на улице Гусарова. Крыша аварийной постройки уже сильно прогнулась.

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В Омске рухнули заброшенные военные склады, расположенные недалеко от остановки «Дом печати» напротив «Каскада». На месте вдоль дороги, где произошло обрушение, выстроилась колонна из пожарных машин. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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