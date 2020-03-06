2020-03-06T12:07:50+03:00
Общество

Водитель из Омской области напился и повез детей к бабушке

Трагедии не произошло только потому, что виляющую по трассе машину вовремя заметили полицейские
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55mvdФото: vk.com/55mvd
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Накануне вечером экипаж ДПС, дежуривший на трассе ОмскТюмень, заметил подозрительное авто, которое виляло из стороны в сторону. После того, как авто остановили, подозрения подтвердились: водитель был сильно пьян.

Но хуже всего, что рисковал он не только собой, но и своими детьми. В салоне ехали два малыша четырехлетняя девочка и трехлетний мальчик. Причем один из них – без специального удерживающего кресла.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

40-летний житель Любинского района, севший за руль пьяным, отказался от медосвидетельствования, а это означает автоматическое признание вины.

– Выяснилось, что мама детей находится на работе, а папа решил отвезти их к бабушке, которая проживает в Омске, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – Теперь нарушитель будет привлечен к ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а также будет рассмотрен вопрос о ненадлежащем исполнение им родительских обязанностей. Малышей инспектор ПДН передала маме. Автомобиль сельчанина помещен на спецстоянку.

Фото: vk.com/55mvd

Фото: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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