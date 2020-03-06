Вслед за «Авангардом» омскую прописку может потерять и футбольный «Иртыш»

6 Март 2020 2020-03-06T10:38:19+03:00

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Еще никогда омский "Иртыш" не был так близок к переходу в ФНЛ - второй по силе после Премьер-лиги чемпионат России по футболу. Сейчас наш клуб уверенно лидирует во втором дивизионе с отрывом от "Сахалина" в 13 очков и игрой в запасе.

Правда, есть риск, что первые матчи в 1-м дивизионе омичи в следующем сезоне могут и не увидеть. Из-за требований по лицензированию клубов ФНЛ и проблем со стадионом "Иртыш" по примеру "Авангарда" может временно переехать из Омска. Скорее всего, новый сезон в июле в случае перехода в ФНЛ "Иртыш" начнет в Тюмени на стадионе "Геолог". Об этом рассказал президент клуба Сергей Новиков.

В теплое время года играть в манеже нашему клубу не разрешат, а открытый стадион "Красная звезда", который в аварийном состоянии, просто не успеют подготовить.

- Мы постепенно готовимся к первому дивизиону. Если мы двигаемся выше, надо менять искусственный газон. Он не проходит по своим кондициям. Надо также ремонтировать свет. Если мы это сделаем, то, возможно, в холодное время сможем принимать домашние матчи здесь, - цитирует РИА Омск-Информ президента «Иртыша» Сергея Новикова. - Следующий сезон начинается 4 июля. К этому времени мы должны все это сделать, чтобы просить проводить домашние матчи в манеже.

Есть и другая проблема у клуба - финансовая. Необходимый минимальный бюджет для команды ФНЛ - 150 млн. У "Иртыша" же сейчас лишь 50 млн. Без помощи городских и областных властей этих денег команде не найти.

ИСТОЧНИК KP.RU