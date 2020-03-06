2020-03-06T10:17:25+03:00
Происшествия

Омский пловец, собиравшийся на Паралимпиаду-2020, погиб в ДТП на трассе

Александру Макарову было всего 23 года
Станислав МУХИН
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Омский пловец, готовившийся к Паралимпиаде-2020, погиб в ДТП на трассеОмский пловец, готовившийся к Паралимпиаде-2020, погиб в ДТП на трассе
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Трагически оборвалась жизнь молодого паралимпийца из Омска пловца Александра Макарова. Об этом сообщили в областном минспорта.

23-летний сибиряк 5 марта ехал из Омска в Новосибирск. На трассе он столкнулся на встречной полосе с фурой Scania. Как рассказали в пресс-службе новосибирской полиции, все случилось в районе Барабинска. Макаров погиб на месте, его 21-летний пассажир выжил и был доставлен с травмами в больницу. От KIA Sportage пловца почти ничего не осталось.

От машины Макарова ничего не осталось.

От машины Макарова ничего не осталось.

Александр Макаров был известным спортсменом в мире плавания. Недавно на чемпионате Сибири он завоевал три золота и одно серебро. Впервые омич должен был полететь благодаря своим успехам в Токио на Паралимпиаду-2020. В интервью журналистам Макаров признавался: это было его целью, к которой он стремился всю свою жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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