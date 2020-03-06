2020-03-06T10:02:01+03:00
Общество

Омич требует со страховой компенсацию за смерть матери, которую сбила фура и скрылась

Виновника ДТП так и не нашли
Станислав МУХИН
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Компенсацию истцу выплатили лишь частично.Компенсацию истцу выплатили лишь частично.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Нестандартное дело рассматривается в Тюкалинском городком суде. Туда с иском к Союзу автостраховщиков обратился местный житель. Осенью 2016 года его мама переходила дорогу по переходу на одной из трасс. В этот момент столкнулись две фуры. Одна из них переехала женщину, которая скончалась на месте. Виновник ДТП с места происшествия скрылся. Его так и не смогли найти. Омич считает, что в этой ситуации компенсацию по закону должны выплатить в российском Союзе автостраховщиков. К судебному процессу подключилась областная прокуратура.

- Поскольку участниками ДТП являлись два транспортных средства, одно из которых не было установлено, то в рамках действующего страхового законодательства сын погибшей женщины в досудебном порядке обратился к Российскому союзу автостраховщиков за компенсацией, которая была осуществлена лишь частично, – сообщили в прокуратуре Омской области. – Организация посчитала, что права заявителя были соблюдены, так как он уже получил страховую компенсацию от компании, в которой была застрахована ответственность другого участника аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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