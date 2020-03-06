Председатель Омского горсовета поздравил женщин-фронтовиков с 8 марта

6 Март 2020 2020-03-06T11:31:30+03:00

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В канун главного весеннего праздника глава Омского городского совета Владимир Корбут и его первый заместитель Юрий Тетянников навестили своих давних знакомых - ветеранов Великой Отечественной войны Веру Филипповну Чернявскую и Клару Тимофеевну Дорофееву. В этот раз кроме традиционных цветов на 8 марта Владимир Валентинович вручил фронтовичкам памятные медали в честь 75-летия Победы, которое отмечается в этом году.

Вера Филипповна была готова к приему гостей с самого утра. Был отглажен и надет парадный костюм, накрыт стол. Такие визиты для нее всегда радостное событие, ведь за разговорами о прошлом омичка возвращается в свою молодость. И вспоминает, как в 15 лет сбежала на медицинские курсы, потому что с детства мечтала стать доктором, а когда началась война стала работать наравне со взрослыми в так называемой санитарной дружине на Курском вокзале в Москве.

А потом и вовсе забрали на фронт, в самое пекло сражений.

– Особенно тяжело было на Украине, – рассказывает ветеран. – Шли пешком, по колено в воде и грязи, по 25 км в сутки. С одной стороны противогаз, с другой – карабин, да еще и мешок с едой. Мы следовали за частями. Если они продвигались медленнее, то и мы шли вразвалочку. А если быстро, приходилось за ними мчаться. А однажды я впервые во время очень сильной бомбежки случайно увидела, как плакал наш командир. Потом узнала, что у него дети и жена, и ему было страшно, что он больше их не увидит. Никто бы не осмелился его осудить за это. Мы в такие переплеты попадали – непонятно, как выжили.

На фронте пришлось приобрести новую профессию – Вера Кузнецова стала телеграфистом высокого класса.

Вера Филипповна участвовала в обороне Москвы, спасала людей под Сталинградом, на Курской дуге, в Будапеште, Вене, Чехословакии. Победу встретила в Венгрии. В общем, прошла всю войну.

Клара Тимофеевна – коренная омичка, дочь боевого офицера. Когда началась война, ей было всего 14 лет. Такую юную девочку на фронт не брали, и она попыталась туда сбежать.

– Я была такая девушка – ничего не боялась, смелая очень, – вспоминает Клара Тимофеевна. – Отцовская кровь, наверное, дала себя знать. Я решила, что тоже буду воевать. Жили мы тогда в доме на улице Серова, недалеко от ж\д-вокзала. Я пробралась на пути, залезла в вагон с углем и поехала. Куда еду, понятия не имела. В общем, раскрыли меня уже в Куломзино – сейчас там Старый Кировск находится. Снял меня с поезда какой-то военный. Говорит: «Нельзя тебе на фронт, подрасти сначала!». Дал рубль и отправил домой.

Но на фронт она все-таки вскоре попала – в 16 лет пошла в Омский аэроклуб, где ее приняли на отделение парашютистов. Сдала все зачеты. А потом отправилась в военкомат. Повезло – документы оформлял знакомый военком, который согласился добавить ей в документах лишних два года. И ее взяли служить в 197-й истребительный авиационный полк 324-ой Свирской авиадивизии старшим укладчиком парашютов.

– Огромная благодарность вам за то, что ваше поколение воспитало нас, – обратился к ветерану Владимир Корбут. – Я могу гордиться и горжусь, что когда я желторотым лейтенантом пришел в войска, моим замполитом танкового батальона был ветеран Великой Отечественной войны, которого мы боготворили - Батя сказал - закон. Вы сделали свое дело, вы победили, воспитали несколько поколений. А наша задача – отстоять то, что вы завоевали, и передать это следующему поколению.

ИСТОЧНИК KP.RU