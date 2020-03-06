2020-03-06T09:15:15+03:00
Общество

Магия или разгильдяйство коммунальщиков: В Омске сугроб завис на проводах

Жители гадают, как же так получилось
Станислав МУХИН
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Вот такую картину заметили жители.Вот такую картину заметили жители.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину увидели жители Амурского поселка. Они заметили сугроб, паривший в воздухе по улице 2-я Челюскинцев. Фото появилось в социальных сетях. Когда омичи подошли поближе, то заметили: снег завис на линия электропроводов. А вот как он там оказался, загадка, которую жители пытаются разгадать в социальных сетях.

Выложенный снимок вызвал бурную эмоцию и разные версии. Одни шутники пытаются связать такую картину с каким-либо природным явлением, другие же предполагают, что это фотошоп или магия. Однако самая простая версия, пришедшая на ум омичам, связана с разгильдяйством коммунальщиков. Рядом с проводами и парящим сугробом стоит невысокое здание. Скорее всего, рабочие пытались скинуть снег, который и завис на проводах. Будут его убирать или дождутся, когда он просто растает весной, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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