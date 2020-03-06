2020-03-06T07:04:19+03:00
Общество

«Вместо 20 машин - всего 5»: Омичи жалуются, что автобус №40 не дождаться

В департаменте транспорта проблему признают
Станислав МУХИН
Поделиться:
В департаменте транспорта проблему признают.В департаменте транспорта проблему признают.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Не первый месяц омичи жалуются на работу маршрута №40. Многие пассажиры и вовсе не знают о его существовании. Автобус настолько редко ходит, что некоторые омичи уверены: он давно закрыт. Самым настойчивым же пассажирам приходится ждать нужный автобус больше часа.

В департаменте транспорта проблему признают. Но пока повлиять на частного предпринимателя, обслуживающего маршрут не могут. Вместо заявленных 20 машин на нем работает всего 5.

- Предыдущий перевозчик прекратил работу на этом маршруте. Желающих работать на маршруте нашлось немного. Нашелся один перевозчик, Маршрут продолжает работать слабо, - признал в эфире "Радио России" замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Порядка 5 автобусов там работают. В прошлом году там 1-3 автобуса работали. Перевозчик намерен увеличить количество автобусов до 20. У нас нет возможности поставить на 40-ку муниципальные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ПФР назвали самую большую пенсию омички
«Вместо 20 машин - всего 5»: Омичи жалуются, что автобус №40 не дождаться
В «заминированном» самолете Москва - Омск бомбы не нашли
Омские волонтеры из отряда «Свет» подарили праздничный концерт для особенных ребятишек
Появились подробности о посадке в Омске «заминированного» лайнера
В Омском горсовете памятными медалями наградили ветеранов Великой Отечественной войны
ДТП на переезде под Омском: Грузовой состав протаранил иномарку
В Омске в ФСБ завели уголовное дело на бухгалтеров МЧС, начислявших себе 4 млн премии
«Росводоканал Омск» модернизирует насосное оборудование
Телеканал 2х2 и Ельцин Центр представляют совместный проект
Следком завел уголовное дело из-за смерти омички, которую возили из одной больницы в другую
У омского врача с «чумного» лайнера в итоге не нашли коронавируса
Депутаты горсовета приняли решение об установке в центре Омска двух мемориальных досок участникам ВОВ
Омская область получит дополнительные 1,8 млрд рублей из федерального бюджета
Депутаты горсовета предложили присвоить Омску звание «Город трудовой доблести»
Актер Владимир Сычев: «Мне проще играть драму»
В Таре на голову двум девушкам упала глыба снега
Омичка бросила свою 4-месячную дочь в полицейском участке
Омичу, убившему приятеля табуреткой, вынесли приговор
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
В Омске у отца отобрали ребенка, которого он избивал за плохие оценки
В Омске Burger King и кондитерскую фабрику оштрафовали из-за выбросов
Стало известно, почему рухнул гараж, под обломками которого пострадали двое омичей
Омич угнал у приятеля машину, чтобы помириться с любимой