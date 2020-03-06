«Вместо 20 машин - всего 5»: Омичи жалуются, что автобус №40 не дождаться

6 Март 2020 2020-03-06T07:04:19+03:00

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Не первый месяц омичи жалуются на работу маршрута №40. Многие пассажиры и вовсе не знают о его существовании. Автобус настолько редко ходит, что некоторые омичи уверены: он давно закрыт. Самым настойчивым же пассажирам приходится ждать нужный автобус больше часа.

В департаменте транспорта проблему признают. Но пока повлиять на частного предпринимателя, обслуживающего маршрут не могут. Вместо заявленных 20 машин на нем работает всего 5.

- Предыдущий перевозчик прекратил работу на этом маршруте. Желающих работать на маршруте нашлось немного. Нашелся один перевозчик, Маршрут продолжает работать слабо, - признал в эфире "Радио России" замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов. - Порядка 5 автобусов там работают. В прошлом году там 1-3 автобуса работали. Перевозчик намерен увеличить количество автобусов до 20. У нас нет возможности поставить на 40-ку муниципальные автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU