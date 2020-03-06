В «заминированном» самолете Москва - Омск бомбы не нашли
Все экстренные службы встречали в четверг 5 марта в омском аэропорту самолет из Москвы. После его взлета из Шереметьево на почту столичного аэропорта поступило анонимное сообщение о том, что на борту находится бомба. Капитан воздушного судна решил не менять маршрут, и лайнер сел в Омске около 14:30 по местном времени. Некоторые пассажира даже не догадывались об экстренной ситуации.
В итоге самолет полностью проверили. Но ожидаемо никакой взрывчатки на борту не нашли. Теперь силовики ведут поиск того самого анонима, сообщившего о минировании рейса из Москва. Ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU