В «заминированном» самолете Москва - Омск бомбы не нашли

6 Март 2020 2020-03-06T06:35:09+03:00

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Все экстренные службы встречали в четверг 5 марта в омском аэропорту самолет из Москвы. После его взлета из Шереметьево на почту столичного аэропорта поступило анонимное сообщение о том, что на борту находится бомба. Капитан воздушного судна решил не менять маршрут, и лайнер сел в Омске около 14:30 по местном времени. Некоторые пассажира даже не догадывались об экстренной ситуации.

В итоге самолет полностью проверили. Но ожидаемо никакой взрывчатки на борту не нашли. Теперь силовики ведут поиск того самого анонима, сообщившего о минировании рейса из Москва. Ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU