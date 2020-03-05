Омские волонтеры из отряда «Свет» подарили праздничный концерт для особенных ребятишек

5 Март 2020 2020-03-05T17:14:24+03:00

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В паллиативном отделении детской городской больницы № 4 с самого утра царило радостное оживление – маленькие пациенты и их мамы ждали обещанного им весеннего концерта. Праздник для ребятишек и их мам устроили волонтеры омского отряда «Свет» – студенты 1,2 и 3 курсов Омского музыкально-педагогического колледжа.

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Для маленьких пациентов паллиативного отделения детской больницы № 4 устроили весенний праздничный концерт.

Больше всего мальчикам и девочкам понравился смешной дуэт «Капитошка».

Ребята вместе со своим руководителем проводят такую акцию здесь уже во второй раз. Впервые они приехали сюда под Новый год.

– Идея принадлежит нашему преподавателю Ольге Курмаевой, – рассказала заместитель директора омского музыкально-педагогического колледжа Елена Михайловна Корягина. – Ее уникальный авторский курс «Основы духовно-нравственной культуры» лично отметил даже президент Владимир Путин. Более того, он предложил ввести его в программу учебных заведений по всей стране. Когда наша директор и депутат Омского городского совета Светлана Студеникина узнала про этот проект, она сделала все, чтобы Ольга Васильевна преподавала его в нашем колледже. И сейчас студенты буквально записываются в очередь, чтобы на него попасть. На лекции приходят даже их родители.

Ребятишкам прочитали трогательные стихи про маму.

Студенты музыкально-педагогического колледжа с радостью откликнулись на предложение поучаствовать в празднике для особенных детей.

Также у Светланы Студеникиной и Ольги Курмаевой родилась совместная идея создания волонтерского отряда «Свет». Он существует на базе музыкально-педагогического колледжа уже 10 лет. Сейчас его участники осваивают новое направление – инклюзивное. Они работают с особенными детьми, в частности устраивают для них праздники.

– Мы всегда с радостью откликаемся на предложение поучаствовать в таких акциях, –рассказывают студенты Владимир Семеняга и Кирилл Скосырский. – Во-первых, мы любим выступать, во-вторых нам нравится играть именно для таких, особенных ребятишек, дарить им радость.

Выступление ребят так понравились юным слушателям, что один из них – мальчик по имени Слава – решил тут же взять мастер-класс и сообщил маме, что тоже хочет стать гитаристом. В колледже пообещали: чтобы давать ему уроки на дому, к мальчик теперь будет приезжать личный педагог.

Юный Слава решил попробовать себя в качестве артиста.

Также маленьких зрителей ждало еще очень много интересного: студентка Маша Ступина исполнила песню про маму, Полина Борисенко прочитала басню, а Карина Вольф и Валя Семененко прочитали трогательные стихи. И, конечно, главный сюрприз концерта –выступление дуэта «Капитошка». Больничные клоуны Влада Радионова и Артем Ильин развеселили и малышей, и их родителей, и даже серьезных врачей, которые тоже пришли посмотреть на концерт.

Студенты музыкально-педагогического колледжа написали добрые пожелания для каждого юного зрителя.

После всех выступлений собравшимся показали два мультика «Курочка Ряба», «Репка» и видеоверсию домашнего спектакля «Теремок». Все они созданы студентами колледжа на основе работ особенных детей. А потом волонтеры отряда «Свет» организовали для ребятишек праздничное угощение со сладостями и фруктами и вручили каждому юному зрителю подарки и открытки с добрыми пожеланиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU