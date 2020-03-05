Появились подробности о посадке в Омске «заминированного» лайнера

5 Март 2020 2020-03-05T15:12:57+03:00

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Напомним, тревожное сообщение появилось сегодня, 5 марта, в первой половине дня. Появилась информация, что летящий в Омск лайнер может быть заминирован. Как сообщили силовики, такое предупреждение кто-то прислал на электронную почту аэропорта Шереметьево, когда борт уже поднялся в воздух. Экипаж принял решение не отклоняться от заданного курса и приземлиться все-таки в Омске.

Здесь самолет уже в полной готовности ждали все экстренные службы. По счастью, тревога оказалась ложной.

– Пассажирский лайнер Airbus А320, выполнявший рейс Москва–Омск, благополучно совершил посадку в пункте назначения. Служба безопасности аэропорта провела работы по обнаружению взрывчатых устройств на борту самолета. Как выяснилось, сообщение о минировании самолета оказалось ложным, – рассказали в пресс-службе омского аэропорта. – Сообщение, что воздушное судно авиакомпании «Аэрофлот», выполняющее рейс 1640 по маршруту Москва–Омск, заминировано, поступило 5 марта 2020 года в 12.15 местного времени от оперативного дежурного линейного отдела полиции аэропорта Шереметьево. В готовность были приведены все службы безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU