ДТП на переезде под Омском: Грузовой состав протаранил иномарку

5 Март 2020 2020-03-05T14:45:13+03:00

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Крупная авария произошла сегодня в Омском районе. Около 15:35 в УМВД по Омской области поступило сообщение о ДТП на переезде. Как выяснилось, все случилось на железнодорожном переезде «Перегон – Карбышево – 2 - Фадино».

44-летний водитель автомобиля «Хонда C-RV» ехал в сторону дороги «Омск – Русская Поляна». Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, он проигнорировал запрещающий сигнал перед шлагбаумом и выехал на пути.

Водитель попытался проскочить, но в итоге в иномарку въехал грузовой состав - затормозить машинист не успел. От удара машину отбросило. Только чудом никто не пострадал. По факту аварии на переезде проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU