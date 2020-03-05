2020-03-05T14:45:13+03:00
Происшествия

ДТП на переезде под Омском: Грузовой состав протаранил иномарку

Водитель выехал на запрещающий сигнал
Станислав МУХИН
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Машина получила значительные повреждения. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской областиМашина получила значительные повреждения. ФОТО: Госавтоинспекция по Омской области
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Крупная авария произошла сегодня в Омском районе. Около 15:35 в УМВД по Омской области поступило сообщение о ДТП на переезде. Как выяснилось, все случилось на железнодорожном переезде «Перегон – Карбышево – 2 - Фадино».

44-летний водитель автомобиля «Хонда C-RV» ехал в сторону дороги «Омск – Русская Поляна». Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Госавтоинспекции по Омской области, он проигнорировал запрещающий сигнал перед шлагбаумом и выехал на пути.

Водитель попытался проскочить, но в итоге в иномарку въехал грузовой состав - затормозить машинист не успел. От удара машину отбросило. Только чудом никто не пострадал. По факту аварии на переезде проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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