2020-03-05T14:45:59+03:00
Происшествия

В Омске в ФСБ завели уголовное дело на бухгалтеров МЧС, начислявших себе 4 млн премии

Махинации с деньгами они проводили с 2016 года
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: УФСБ по Омской областиФОТО: УФСБ по Омской области
Изменить размер текста:

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размером". Подозреваются сразу два бухгалтера ГУ МЧС России по Омской области. Они начисляли себе незаконно премии.

- Сотрудники финансовых подразделений ГУ МЧС России по Омской области в 2016 году путем внесения недостоверных сведений в реестры денежного довольствия сотрудников неоднократно начисляли себе лично и друг другу на зарплатные счета различные денежные суммы, - рассказали "Комсомолке" в региональном УФСБ.

Только за год сотрудницы причинили бюджету ущерб на 4,2 млн. рублей. Проверяется их причастность к аналогичным схемам начисления себе свыше 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омские волонтеры из отряда «Свет» подарили праздничный концерт для особенных ребятишек
Появились подробности о посадке в Омске «заминированного» лайнера
В Омском горсовете памятными медалями наградили ветеранов Великой Отечественной войны
ДТП на переезде под Омском: Грузовой состав протаранил иномарку
В Омске в ФСБ завели уголовное дело на бухгалтеров МЧС, начислявших себе 4 млн премии
«Росводоканал Омск» модернизирует насосное оборудование
Телеканал 2х2 и Ельцин Центр представляют совместный проект
Следком завел уголовное дело из-за смерти омички, которую возили из одной больницы в другую
У омского врача с «чумного» лайнера в итоге не нашли коронавируса
Депутаты горсовета приняли решение об установке в центре Омска двух мемориальных досок участникам ВОВ
Омская область получит дополнительные 1,8 млрд рублей из федерального бюджета
Депутаты горсовета предложили присвоить Омску звание «Город трудовой доблести»
Актер Владимир Сычев: «Мне проще играть драму»
В Таре на голову двум девушкам упала глыба снега
Омичка бросила свою 4-месячную дочь в полицейском участке
Омичу, убившему приятеля табуреткой, вынесли приговор
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
В Омске у отца отобрали ребенка, которого он избивал за плохие оценки
В Омске Burger King и кондитерскую фабрику оштрафовали из-за выбросов
Стало известно, почему рухнул гараж, под обломками которого пострадали двое омичей
Омич угнал у приятеля машину, чтобы помириться с любимой