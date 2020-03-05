В Омске в ФСБ завели уголовное дело на бухгалтеров МЧС, начислявших себе 4 млн премии

5 Март 2020 2020-03-05T14:45:59+03:00

Махинации с деньгами они проводили с 2016 года

Изменить размер текста: A A

Региональное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размером". Подозреваются сразу два бухгалтера ГУ МЧС России по Омской области. Они начисляли себе незаконно премии.

- Сотрудники финансовых подразделений ГУ МЧС России по Омской области в 2016 году путем внесения недостоверных сведений в реестры денежного довольствия сотрудников неоднократно начисляли себе лично и друг другу на зарплатные счета различные денежные суммы, - рассказали "Комсомолке" в региональном УФСБ.

Только за год сотрудницы причинили бюджету ущерб на 4,2 млн. рублей. Проверяется их причастность к аналогичным схемам начисления себе свыше 13 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU