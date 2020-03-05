В Омском горсовете памятными медалями наградили ветеранов Великой Отечественной войны

5 Март 2020 2020-03-05T14:56:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 5 марта, в зале торжественных церемоний принимали почетных гостей – наших земляков, переживших войну. Шести фронтовикам, троим жителям блокадного Ленинграда и одному труженику тыла вручили медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

– Я жила в маленькой деревне Тюкалинского района, когда в 1941 году началась война, – вспоминает ветеран войны Анна Федоровна Никитенко. – Всех мужчин в нашей семье – отца и троих братьев – сразу забрали на фронт. А потом приехали два офицера и обратились к женщинам: «Кто из вас хочет пойти добровольцами?». Взрослые испугались, заплакали, а мы с подругами – трое девчонок – вызвались. Но нам сказали: «Вы еще слишком молодые, нельзя! Ждите совершеннолетия». А через несколько месяцев мне исполнилось 18 лет, и пришла повестка. Меня привезли в Новосибирск. Там я полгода училась на телеграфистку. А после того, как успешно сдала экзамены, определили в 119-й отдельный батальон связи. Там я и воевала.

Фото: omskgorsovet.ru

Памятные награды ветераны Анна Федоровна Никитенко, Василий Иванович Писаренко, Василий Иванович Смирнов, Аркадий Григорьевич Сурпин и Герман Анатольевич Тарасов, Людмила Александровна Аверьянова, Дина Петровна Камышева, София Вульфовна Линецкая и Василий Васильевич Хайлов получили из рук председателя Омского городского совета Владимира Корбута и мэра Оксаны Фадиной.

Фото: omskgorsovet.ru

Фото: omskgorsovet.ru

– Благодарю вас, что согласились сегодня прийти в этот зал, чтобы мы могли вам вручить эту награду, – сказала Оксана Фадина. – Вы служите примером для нашей молодежи. Примером стойкости и мужества, примером оптимизма. Вы научили нас бороться и побеждать, и сегодня хочется не просто сказать вам спасибо, но и отметить, что тот опыт, те важные моральные ценности, которые мы от вас получили, мы обязуемся передать следующим поколениям, ведь именно на этом стоит наше государство, стоит Россия.

– Эта юбилейная медаль олицетворяет ваш вклад в воспитание молодежи, которая должна помнить, что пережили вы, – подчеркнул Владимир Корбут. – Я всегда на встречах со школьниками, студентами говорю, что я учился у ветеранов Великой Отечественной войны. Когда я пришел желторотым лейтенантом в войска, там были еще офицеры, которые прошли войну. Спасибо вам за то, что вы в одном строю с нами. Вы тот боевой порядок, который воспитывает нашу молодежь. Спасибо вам!

Фото: omskgorsovet.ru

Напомним, юбилейные медали вручаются в 2020 году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 277 от 13 июня 2019 года участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Омской области их получат 6 299 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU