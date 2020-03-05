Следком завел уголовное дело из-за смерти омички, которую возили из одной больницы в другую

5 Март 2020 2020-03-05T14:06:54+03:00

Пациентку на скорой возили из одной больницы в другую. Фото: Татьяна ЭЙХМАН

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Появилось продолжение трагической истории Елены Евсеевой. 44-летняя многодетная мать почувствовала себя плохо и обратилась в поликлинику. Врач выписала таблетки от высокого давления и отправила пациентку домой. Позже она оказалась в Горьковской больнице. Состояние омички ухудшалось, а ее повезли зачем-то в больницу Калачинска. После женщину снова вернули в Горьковский район. После всех этих переездов Елена Евсеева умерла.

Проверка минздрава показала, что медики допустили ряд нарушений. И спасти пациентку можно было. Главврачей обеих больниц уволили. К ситуации подключился и следственной комитет. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Халатность".

- По предварительным данным следствия, ночью 14 февраля женщина поступила в Калачинскую центральную больницу с признаками острого нарушения мозгового кровообращения, однако была направлена на лечение по месту жительства в Горьковскую больницу. Через два дня больная была вновь доставлена санитарным транспортом Горьковской районной больницы в Калачинскую центральную районную больницу, где 19 февраля скончалась, - восстановили хронологию событий в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU