2020-03-05T12:41:16+03:00
Общество

У омского врача с «чумного» лайнера в итоге не нашли коронавируса

На карантине он провел 2 недели
Станислав МУХИН
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ФОТО: Сергей ПоповФОТО: Сергей Попов
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Подходит к концу затянувшееся путешествие омского стоматолога Сергея Попова. Из-за вспышки коронавируса он застрял ан круизном лайнере Diamond Princess. 3500 пассажиров отказались выпускать в порту Йокогамы. Он подробно описывал, что творилось на лайнере во время карантина. В итоге на корабле омич провел почти на 3 недели больше положенного, после чего оказался в инфекционной больнице Владивостока.

На наличие коронавируса Попова проверили и там. После проведенных там двух недель, как сообщил нам сам Сергей Попов, вируса у него не обнаружено. В ближайшие дни врач отправится в Омск. Не исключено, что пройти проверку и сдать анализы ему придется и в родном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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