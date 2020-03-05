У омского врача с «чумного» лайнера в итоге не нашли коронавируса

5 Март 2020 2020-03-05T12:41:16+03:00

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Подходит к концу затянувшееся путешествие омского стоматолога Сергея Попова. Из-за вспышки коронавируса он застрял ан круизном лайнере Diamond Princess. 3500 пассажиров отказались выпускать в порту Йокогамы. Он подробно описывал, что творилось на лайнере во время карантина. В итоге на корабле омич провел почти на 3 недели больше положенного, после чего оказался в инфекционной больнице Владивостока.

На наличие коронавируса Попова проверили и там. После проведенных там двух недель, как сообщил нам сам Сергей Попов, вируса у него не обнаружено. В ближайшие дни врач отправится в Омск. Не исключено, что пройти проверку и сдать анализы ему придется и в родном городе.

ИСТОЧНИК KP.RU