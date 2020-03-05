2020-03-05T12:16:14+03:00
Общество

Депутаты горсовета приняли решение об установке в центре Омска двух мемориальных досок участникам ВОВ

Одна из них появится на госпитале, вторая – на здании факультета заочного обучения Омской академии МВД
Анна ЛИСОВАЯ
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Инициатива установки памятных досок получила одобрение топонимической комиссии.Инициатива установки памятных досок получила одобрение топонимической комиссии.
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В преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в горсовете приняли решение об установке на зданиях в центре Омска двух мемориальных досок с именами ветеранов.

Первая – в память о Кемеле Токаеве – появится на фасаде госпиталя. Именно здесь, в Омске вернули к жизни этого бойца, будущего известного казахского писателя. В январе 1945 года он был ранен разрывной пулей и мог потерять ногу, однако врачам эвакуационного госпиталя №1494 удалось спасти ее от ампутации. В память об этом на здании появился табличка со словами благодарности омским медикам. Кстати, также в память о подвиге врачей и медсестер, спасавших в омском тылу десятки тысяч жизней, будет установлена скульптура . Ее разместят на Левом берегу.

Еще одна мемориальная доска – в честь фронтовика Альберта Марцева – появится на здании по улице Ленина, 48. Сейчас там располагается факультет заочного обучения, переподготовки и повышения квалификации Омской академии МВД России.

После войны Альберт Иванович прожил достойную жизнь: стал доктором юридических наук, профессором, членом-корреспондентом Сибирского отделения Международной академии наук высшей школы, заслуженным деятелем науки РФ. Преподавал в Омской высшей школе милиции МВД СССР. Под его руководством сформировалась научная школа по изучению вопросов уголовно-правового и криминологического противодействия преступности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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