Омская область получит дополнительные 1,8 млрд рублей из федерального бюджета

5 Март 2020 2020-03-05T10:58:42+03:00

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На пленарном заседании в Госудме, состоявшемся 4 марта, приняли поправки в бюджет на 2020 и плановый период 2021-22 годов. Дополнительные средства перераспределят на обеспечение социальных инициатив, озвученных президентом в в послании Федеральному собранию РФ.

В частности, речь идет о выплате маткапитала, продленной до декабря 2026 года. Согласно ней, с 1 января 2020 года выплата в случае рождения первого ребенка составляет 466 617 рублей, в случае рождения второго ребенка – 616 617 рублей. Также будут обеспечены другие важные программы социальной направленности.

– Омская область получит 1,8 млрд. рублей на ежемесячную выплату малоимущим семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет, – рассказал депутат Госдумы от Омской и Новосибирской областей, первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков. – В регионе эта выплата составит 5218,5 рублей на ребенка. Также очень важная тема, которую обозначил Президент России Владимир Путин, – это доплата в размере 5000 рублей за классное руководство, при этом все действующие региональные выплаты должны сохраниться. Выплата начнется с 1 сентября 2020 года, регионам выделяется 24,5 млрд рублей в 2020 году, 73,5 млрд рублей ежегодно в 2021-2022 годах.

Добавим, что в нашем регионе доплату за классное руководство получат более 12 тысяч человек. В общей сложности на это из федерального бюджета направят 317,9 млн рублей в текущем году, по 953,6 млн рублей – в 2021 и 2022 годах.

Также Омская область получит в 2021-2022 годах по 379,2 млн рублей на софинансирование расходов по оказанию социальной помощи местным жителям. В следующем году в регионе планируют заключить более 3500 таких социальных контрактов. Кроме того, в ближайшие три года Омской области выделят деньги на модернизацию 34 детских школ искусств: 225,8 млн рублей в 2020 году, 45 млн в 2021-м и 12 млн в 2022-м.

ИСТОЧНИК KP.RU